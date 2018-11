Kalverslacht stabiel, invoer wijzigt

Het aantal kalverslachtingen schommelt de laatste jaren rond de 1,5 miljoen stuks per jaar.

Het aantal dierplaatsen (zo’n 950.000) in de Nederlandse vleeskalversector daalt weer licht na een flinke stijging in 2016. Het aantal bedrijven neemt gestaag af tot nu zo’n 1.500.

Dit blijkt uit cijfers van Agrimatie, van Wageningen UR.

Schommelingen in aanvoer kalveren

Opvallend, maar wel verklaarbaar, zijn lichte schommelingen in het aanvoerpatroon. In 2016 daalde de import van kalveren sterk, onder invloed van de uitbreiding van de melkveestapel in Nederland. Dit was een reactie op het einde van de quotering. In 2017, toen de fosfaatwetgeving werd aangescherpt, steeg de import weer. De herkomst van de dieren wijzigde echter wel.

Kwam voor 2016 ruim een derde van de opgezette kalveren uit Oost-Europa, de laatste jaren komen er steeds meer dieren uit vooral Duitsland, en in mindere mate uit Ierland en België.

Nederland grootste kalfsvleesproducent in EU

Bezien over heel Europa is het Nederlandse aandeel in het totaal aan kalverslachtingen redelijk stabiel op 31% van het totaal. Daarmee is het de grootste kalfsvleesproducent in de EU. In 2016 en 2017 was de Nederlandse sector goed voor 207.000 ton levend gewicht. De Franse productie daalde licht. De Italiaanse vleesproductie was stabiel, de Belgische steeg licht.

Bijzonder is dat de toegevoegde waarde binnen de vleeskalversector de laatste jaren aanzienlijk steeg, van € 1,1 miljard in 2012 naar € 1,6 miljard in 2016. De helft daarvan komt voor rekening van de toelevering.