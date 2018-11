Hochwald houdt melkprijs oktober stabiel

Hochwald Foods Nederland handhaaft de melkprijs over oktober op hetzelfde niveau als in september.

Leveranciers ontvangen een ‘kale melkprijs’ van € 35,05 per 100 kilo. Dit is de prijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent bijdrage per 100 kilo voor ZuivelNL.

Tot en met oktober betaalt Hochwald € 35,12 per 100 kilo uit. Aan toeslagen kan daar nog ruim € 2,00 per 100 kilo bij worden verdiend. Daarmee kan de maximale melkprijs bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo uitkomen op ruim € 37,37 gemiddeld. Het maximum voor oktober komt uit op € 37,25 per 100 kilo.