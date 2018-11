Groningen steunt proef warmtewinning uit melk en mest

Twee Groningse melkveebedrijven krijgen zo’n € 55.000 subsidie om te experimenteren met gecombineerde warmteterugwinning uit melk en uit mest.

Dat meldt de provincie. Bij het ene bedrijf vindt de proef plaats bij nieuwbouw, bij het andere op een bestaande installatie. Tegelijkertijd worden de effecten onderzocht van de nieuwe methode op de ammoniak- en methaanemissies uit de mest.

Het innovatieve proefproject wordt uitgevoerd op de melkveebedrijven van Jan Pieter van Tilburg uit Hellum en Wouter Schep uit Holwierde.

Technieken vullen elkaar aan

Het herwinnen van melkwarmte in combinatie met het winnen van warmte uit de mest is nieuw, stelt de provincie. Door beide technieken met elkaar te combineren, vullen ze elkaar goed aan. De melkwarmte is bij de gemiddelde melkveehouder te gering om de spoelinstallatie, kalvermelk, kantine en privéwoning van warmte te voorzien in de koudere wintermaanden. In deze wintermaanden is er in ruime mate mest voorradig; een mooie bron om juist daar warmte aan te onttrekken.

Als verwacht neveneffect van de mestkoeling worden lagere emissies en een betere mestkwaliteit voorzien.

De provincie subsidieert 40% van de subsidiabele kosten en draagt daardoor een totaalbedrag van € 55.773 bij.