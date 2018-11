FrieslandCampina wil mozzarellafabriek Bree sluiten

FrieslandCampina wil haar mozzarellafabriek in het Vlaamse Bree sluiten. De zuivelonderneming geeft aan dat de productielocatie de verwachte rentabiliteit niet waarmaakt. Daarom zou verdere exploitatie niet langer verantwoord zijn.

Vakbond ABVV is van mening dat het FrieslandCampina nooit gelukt is om de productielijn als voorheen te laten draaien. ABVV-medewerker Nicole Houbrechts meldt via TV Limburg dat het bij aanvang al verkeerd is gegaan. Zij spreekt van een ‘ondoordachte overname’. Een sluiting heeft gevolgen voor 28 werknemers.

FrieslandCampina zoekt nieuwe kansen in mozzarella-markt

De laatste jaren is er fors in de locatie in Bree geïnvesteerd, zo meldt een woordvoerder van FrieslandCampina. Veiligheid en kwaliteit zouden op het ogenblik van overname sterk te wensen over hebben gelaten. Ook is geïnvesteerd in efficiëntie en duurzaamheid. Ondanks deze investeringen en inzet van personeel is het volgens de woordvoerder niet gelukt om de fabriek voldoende te laten renderen. FrieslandCampina wil wel actief blijven in de markt voor mozzarella en onderzoekt nieuwe mogelijkheden.

FrieslandCampina nam de mozzarellafabriek in september 2015 over van Fabrelac en zette daarmee haar eerste stappen op de als lucratief geziene mozzarellamarkt. Het ging om een volledig geautomatiseerde productielocatie met een maximale productiecapaciteit van 30 miljoen kilo mozzarella. Een overnamebedrag werd niet bekendgemaakt. In 2014 boekte Fabrelac een omzet van goed € 45 miljoen en een verlies van € 1,9 miljoen. In 2013 boekte het een omzet van ruim € 53 miljoen en een winst van een half miljoen.

Reorganisatie Belgische activiteiten FrielandCampina niet aan de orde

Volgens Houbrechts zijn er niet alleen problemen in het Belgische Bree. Ook in de vestiging van FrieslandCampina in Genk (Yoko Cheese) zouden ontslagen zijn gevallen. In Lummen zou sprake zijn van een herschikking van de boekhouding. FrieslandCampina laat weten dat een en ander los van elkaar moet worden gezien. Van een reorganisatie van alle Belgische activiteiten is geen sprake.