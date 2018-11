Fosfaatrecht zakt opnieuw in prijs

De prijs voor fosfaatrechten zakt richting de € 240 per netto kilo fosfaat.

De Boerderij-notering staat na een daling van € 7 op € 240 tot € 243 per netto kilo.

Hoewel de prijs dus daalt, zien handelaren dat het relatief rustig is in de markt. Zowel van de vraag- als aanbodkant is de houding wat afwachtend. Toch heeft de prijs in de afgelopen periode een duidelijk stap terug gedaan. Hoe de prijs zich verder ontwikkelt blijft lastig te voorspellen. Wat dat betreft blijft de handel in fosfaatrechten heel erg gevoelig voor emotie in de markt.

Meer aanbod leaserechten

Waar het in de handel met benutbare rechten op dit moment relatief rustig is, worden er wel meer leaserechten aangeboden. Voor deze rechten wordt nu zo’n € 56 á € 57 per netto kilo gevraagd. Handelaren zien dat verleasers de afroming van 10% vaak terugkopen met rechten voor volgend jaar. Voor deze rechten ligt de prijs nu rond de € 185 per netto kilo.