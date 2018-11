Fosfaatbank later open door moties

De fosfaatbank voor fosfaatrechten gaat niet eerder lukken dan medio 2019.

De eerder genoemde datum van 1 november 2018 bleek niet haalbaar schrijft minister Schouten van LNV in een brief aan de Tweede Kamer. Het is een gevolg van enkele moties van onder meer VVD, CDA en SGP over aanpassing van eisen voor grondgebondenheid en de maximale toedeling.

Afwikkeling van bezwaren

Verder hebben VVD en CDA verzocht om de fosfaatbank pas open te stellen na afwikkeling van alle bezwaren. Schouten verwacht dat wel een groot deel, maar niet alle bezwaren in 2018 zijn afgewikkeld. Volgens RVO.nl blijft het wel de bedoeling om per 2019 fosfaatrechten uit de fosfaatbank te verstrekken.

3.250 herbeschikkingen

Eind oktober waren circa 95% van de herbeschikkingen fosfaatrechten verstuurd. Volgens RVO.nl gaat het in totaal om 3.250 herbeschikkingen met een nieuwe berekening van fosfaatrechten. Onder meer vanwege een aanpassingen van de definitie jongvee op vleesveebedrijven die meetellen voor de toekenning van fosfaatrechten. Nog eens 2.200 bedrijven zijn wel opnieuw beoordeeld, maar dat heeft niet geleid tot een herbeschikking volgens RVO.