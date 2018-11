Financieel vertrouwen in FrieslandCampina verbeterd

FrieslandCampina krijgt een positiever advies van kredietbeoordelaar Fitch.

Het bureau verwacht dat de zuivelreus de verliezen bij basiszuivel kan stoppen en op langere termijn de winstgevendheid weer kan vergroten, met name in China.

Ook verwacht Fitch dat op belangrijke markten als Duitsland en Pakistan een keer ten goede kan worden gemaakt. De weg omhoog moet vooral komen van meer productinnovatie en versterking van de positie van FrieslandCampina’s merkproducten.

Als gevolg hiervan behoudt FrieslandCampina de BBB+-rating. Die stond in de voorbije 1,5 jaar stevig onder druk. Eigenlijk was FrieslandCampina deze rating niet meer waard, zo laat Fitch doorschemeren, maar door ingrijpen van de zuivelonderneming werd de neergang gestopt. De financiële positie werd gezonder en de vooruitzichten beter.

Niet zo hoog aangeschreven als Fonterra en Nestlé

Toch staat het bedrijf nog niet zo sterk aangeschreven als bijvoorbeeld Nestlé en Fonterra. Het eerste bedrijf is beursgenoteerd, wordt financieel gezien strak aangestuurd en heeft enorm sterke merken en een wereldwijde aanwezigheid.

Fonterra, semi-beursgenoteerd, is min of meer vergelijkbaar met FrieslandCampina, maar staat financieel gezien toch iets hoger aangeschreven. Dat komt uiteindelijk doordat in de statuten van Fonterra is geregeld dat de melkprijs uiteindelijk ondergeschikt is aan het kunnen voldoen aan alle financiële afspraken. Dat is anders bij FrieslandCampina, noteert Fitch.