Een derde van melkveebedrijven koerst af op te veel fosfaat

Ongeveer een derde van de 14.000 melkveebedrijven, die gebruik maken van de CRV-fosfaatplanner, dreigt meer fosfaat te produceren dan ze mogen op grond van het aantal rechten dat ze hebben.

Dit meldt huisorgaan Veeteelt van de fokkerij-organisatie. Overschrijding van het fosfaatquotum geldt als een economisch delict. Daarbij kunnen overtreders een strafblad krijgen en kan de overheid een forse boete opleggen. Zo’n boete kan zo hoog zijn, dat de winst door het houden van teveel vee ongedaan wordt gemaakt.

Onduidelijkheden in de regelgeving

Veehouders hoeven niet altijd bewust te veel vee aan te houden. Vanuit de praktijk is het bekend dat overschrijding van het quotum ook het gevolg kan zijn van onduidelijkheden in de regelgeving en onzekerheden bij de bedrijfsvoering. Bij veel boeren is niet duidelijk hoe de gemiddelde productie per koe wordt bepaald en hoe die uitvalt op het eigen bedrijf.

Fosfaatmonitor

In de fosfaatmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek tot en met het tweede kwartaal van dit jaar wordt de totale fosfaatproductie van de Nederlandse melkveehouderij over heel 2018 geraamd op 80,7 miljoen kilo. Dat is ruim onder het sectorplafond van 84,9 miljoen kilogram.