CBb: motivering toegekende fosfaatrechten onvoldoende

Overheidsdienst RVO.nl zal opnieuw moeten kijken naar het toegekende aantal fosfaatrechten aan een melkveehouder.

Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zijn niet alle aspecten in het individuele geval meegewogen en is het besluit genomen op basis van een onvolledige motivering. Dat stelt het CBb in een recente uitspraak. Zo is geen rekening gehouden met de investeringsverplichting van de boer.

Op grondgebonden groei gerichte bedrijfsvoering

Het gaat om een melkveehouder die al jaren 380 melkkoeien en 244 stuks jongvee houdt met een bedrijfsvoering die is ingericht en afgestemd op een grondgebonden groei. Dit aantal dieren was ook aan de melkveehouder vergund.

Op de peildatum, 2 juli 2015, waren echter aanzienlijk minder dieren op het bedrijf aanwezig: 248 melk- en 226 stuks jongvee. Het gevolg was dat een groot deel van de vergunde capaciteit ‘verdampte’ bij de toekenning van de fosfaatrechten. Daarop stapte de boer naar de voorzieningenrechter die het verzoek in een uitspraak van juni 2018 afwees. RVO besloot daarop het bezwaar tegen de toegekende fosfaatrechten ongegrond te verklaren. Daarop stapte de melkveehouder opnieuw naar de rechter.

Financiële last niet te dragen met toegekende rechten

Nu komt het CBb tot een ander oordeel. De boer had namelijk € 2,5 miljoen geïnvesteerd in grondgebonden groei. Deze investering kan de melkveehouder, naar eigen zeggen, onmogelijk dragen op basis van de toegekende fosfaatrechten.

Volgens het CBb heeft RVO bij het besluit in juni om het bezwaar ongegrond te verklaren niet alle omstandigheden van de boer meegewogen. Het CBb noemt met name de gedane investeringsverplichtingen van de boer en de daaruit voortvloeiende financiële last. Daarmee ontbreekt een goede afweging van de beslissing. RVO zal een nieuw – beter gemotiveerd – besluit moeten nemen waarin alle feiten en omstandigheden worden meegewogen.