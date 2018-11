Bionext: Orbeseal nuttig, maar gebruik met mate

Bionext is van mening dat Orbeseal, een injector voor het antibioticavrij droogzetten van koeien, een nuttig middel is en gebruikt mag worden in de biologische melkveehouderij.

Wel moet het middel in overleg met de veearts worden toegepast en moet het opgenomen zijn in het behandelplan van de veestapel. Dit standpunt heeft de ketenorganisatie op verzoek van Skal Biocontrole doorgegeven. Bionext geeft tegelijk wel aan dat massale preventieve behandeling met een geneesmiddel niet past in de biologische werkwijze en daarom niet toegestaan zou moeten worden. Skal zou gebruik Orbeseal hebben afgekeurd Orbeseal is een erkend diergeneesmiddel dat gebruikt wordt om mastitis te voorkomen. Naar verluidt keurde Skal het gebruik van Orbeseal af, maar waren biologische melkveehouders het daar niet mee eens. Skal was dinsdag 27 november niet bereikbaar voor commentaar.