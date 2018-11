Bioboeren in gesprek met Eurocommissaris over fosfaatrechten

Een bus vol biologische melkveehouders, getooid met groene petjes, van SOSBioboeren trok woensdagochtend naar Brussel om vrijstelling van fosfaatrechten te bepleiten. Aldaar heeft de actiegroep gesproken met leden van de Europese commissie milieu.

Foto: Peter Roek

Groter bewustzijn van problematiek

Meermaals heeft de biologische sector gepleit voor vrijstelling. “Binnen de Europese regelgeving is de ruimte er wel om de biologische sector vrij te stellen, maar dat wil het ministerie niet”, vindt voorzitter Sybrand Bouma. De groep wil daarom een groter bewustzijn van de problematiek die bioboeren hebben sinds het fosfaatbeleid. “Intussen vallen de eerste bedrijven om, de bank wil bij sommigen de stekker er uittrekken”, stelt Bouma. “Ik durf te zeggen dat 1 op de 20 bioboeren het niet gaat redden in het huidige systeem van fosfaatrechten.”

Tevreden over actie

De actie in Brussel is naar tevredenheid van Bouma verlopen. “Leden van het Europees parlement, van onder andere de Partij voor de Dieren en SP, maar ook de commissie milieu, hebben nogmaals bevestigd dat de biologische sector niet bijdraagt aan de Nederlandse mest- en milieuproblematiek.”

We zien graag dat de politiek hierin haar verantwoordelijkheid neemt en de biologische boeren tegemoet komt

De hoop van de actiegroep is dat deze boodschap ook wordt meegenomen in de landbouwcommissie en dat Brussel zo druk kan uitoefenen op de Nederlandse overheid om alsnog vrijstelling voor de biosector te realiseren. Een uiterste stap zou een juridisch traject zijn. “Maar dat heeft niet onze voorkeur. Dan geven we het ministerie de mogelijkheid om de handen er van af te trekken en het oordeel over te laten aan de rechter. We zien graag dat de politiek hierin haar verantwoordelijkheid neemt en de biologische boeren tegemoet komt,” vertelt Bouma.

Voor nu gaat de groep SOS Bioboeren door met de publieke campagne.