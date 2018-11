Arla verlaagt voorschot december met ruim € 1

Zuivelreus Arla heeft de voorschotmelkprijs voor december met € 1,04 per 100 kilo verlaagd naar € 34,09 per 100 kilo.

Dit is de melkprijs, zoals die vanuit Denemarken wordt gepubliceerd, op basis van de daar geldende prijzen voor vet- en eiwit. Deze geldt bij een volume van 800.000 kilo per jaar. Leveranciers met een volume van 1,1 miljoen kilo melk ontvangen 8 cent per 100 kilo meer. Voor Vlog (gentechvrij) en weidegang betaalt Arla € 1,50 per 100 kilo extra.

De biologische melkprijs voor december blijft onveranderd op € 44,50 per 100 kilo. Dit is de prijs exclusief btw.

Melkprijs over geel 2018 hoger dan van FrieslandCampina

Over heel 2018 betaalt Arla een kale voorschotmelkprijs van € 32,90 per 100 kilo. Dat is € 2,95 per 100 kilo minder dan FrieslandCampina doet bij dezelfde condities. Daarnaast is de weidetoeslag bij FrieslandCampina hoger dan bij Arla. Bij Arla doet iedereen echter weer mee aan het Vlog-programma, voor gentech-vrij veevoer. Bij FrieslandCampina doet slechts een deel van de leden daaraan mee.

Extra nabetaling

Arla belooft bovenop de voorschotprijs een extra nabetaling uit te keren. Over 2018 zal die eenmalig gelijk zijn aan de hele bedrijfswinst, zo is gezegd.