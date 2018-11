229 boeren vragen investeringssubsidie kalverstal aan

RVO.nl heeft 229 aanvragen ontvangen voor de subsidie investeringen in kalverstallen. De subsidieregeling werd in oktober voor het eerste opengesteld.

88 aanvragen werden gedaan voor ammoniakreducerende apparaten en 141 voor welzijnsvriendelijke kalvervloeren. In totaal is voor bijna € 14,3 miljoen subsidie aangevraagd.

In totaal is voor 2018 en 2019 € 15 miljoen beschikbaar voor investeringen in ammoniakreducerende apparaten en voor welzijnsvriendelijke vloeren. De subsidieregeling moet de klaversector een kwaliteitsimpuls geven en innovatie, dierenwelzijn en duurzaamheid stimuleren. Bij de subsidieregeling wordt maximaal 40% van de kosten van een nieuwe installatie of vloer vergoed.

In september 2019 gaat de regeling opnieuw open.