Vrijwel nergens compleet dood grasland

Vrijwel nergens in het land is het gras afgelopen seizoen compleet doodgegaan als gevolg van de langdurige droogte.

Dat meldt Wageningen UR op basis van cijfers uit de Groenmonitor.nl.

Vanaf begin juni heeft het 2 maanden lang vrijwel niet geregend in Nederland. Veel weilanden kleurden langzaam bruingeel. Met de Groenindex zijn de regionale verschillen van de droogte op het grasland in kaart gebracht. Hiervoor zijn satellietbeelden gebruikt van 6 verschillende momenten (26 mei, 30 juni, 15 juli, 6 augustus, 1 september en 10 oktober 2018) gedurende het groeiseizoen en is de gemiddelde Groenindex berekend voor grasland per gemeente.

Lees verder onder de illustraties van Wageningen UR

De droogte-impact op de Groenindex van grasland per gemeente als procentuele daling tussen 26 mei en 6 augustus 2018. - Illustraties: Wageningen UR

Verschillen te zien vanaf 30 juni

Aan het begin van het groeiseizoen op 26 mei was er nog geen droogte en stond het gras er overal even groen bij. Op 30 juni, na ongeveer 4 weken ontstonden de eerste verschillen. In de noordelijke helft van Nederland had de droogte nog vrijwel geen impact op het grasland. Echter, in de zuidelijke helft zakte de Groenindex met ongeveer 10%.

In juli zijn deze verschillen verergerd en kreeg ook het noorden meer last van de droogte. Vooral Oost-Overijssel, Gelderland, Zeeland, delen van Brabant, Limburg en de kuststrook waren zwaar getroffen.

Op het satellietbeeld van 6 augustus was het dieptepunt bereikt. De Groenindex daalde in deze gebieden tot onder de 0,4, waar waardes van rond de 0,8 normaal zijn. Ter vergelijking: geploegd land heeft een Groenindexwaarde van 0,2.















Grote regionale verschillen

De regionale verschillen zijn groot. In het Groene Hart en de kleigebieden in Friesland en Groningen heeft het gras nog relatief groene kleur. In de 2e week van augustus ging het regenen.

Wageningen noemt het opmerkelijk dat het grasland zich begin september in vrijwel geheel Nederland prima had hersteld van de droogte. Alleen in enkele Limburgse gemeentes duurde het grasherstel wat langer. Het grasland is op vrijwel geen enkel perceel geheel dood gegaan.