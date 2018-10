Vreugdenhil Dairy Foods betaalt leveranciers over september een kale melkprijs uit van € 37,61 per 100 kilo.

De maximale melkprijs inclusief alle toeslagen komt uit op € 39,99. Deze prijs geldt bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo melk en is exclusief btw, na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor Zuivel NL. De septemberprijs is in de basis ongewijzigd, maar toch € 3,90 per 100 kilo hoger dankzij de wintertoeslag.