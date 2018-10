Vreba Melkvee wordt duurzame zelfzuivelaar

Vreba Melkvee wordt de grootste zelfzuivelaar van Nederland, bevestigt mede-eigenaar René van Bakel.

Het melkveebedrijf Vreba Melkvee met nu 2.250 melkkoeien, wordt een van de duurzaamste melkveebedrijven van Nederland, meldt Van Bakel. “Binnen 5 jaar willen wij de kringloop rond hebben op ons bedrijf en voor wat betreft uitstoot van CO 2 en andere broeikasgassen mikken wij zelfs op emissie-negatief.”

Zelfzuivelaar met veel producten in winkel

De belangrijkste ommezwaai voor dit moment is echter dat Vreba Melkvee zelfzuivelaar wordt. In plaats van de melk te laten verwerken bij DOC Kaas, wordt de melk op het bedrijf zelf gesplitst in magere melk en room. Ondanks de gedaalde prijzen voor vet en room zit daar volgens René van Bakel een goed verdienmodel in. “In 2007 leverde dat een melkprijs op van 70 cent, dit jaar is het 55 cent.”

De gewasteelt en het bodemmanagement zullen zodanig zijn dat meer CO 2 wordt vastgelegd dan wordt uitgestoten

Enkel splitsen van de melk is niet het einddoel. “We streven ernaar om steeds meer eigen producten in de winkel te krijgen. Daar zit meerwaarde in.”

Fosfaatrechten spelen grote rol in keus Van Bakel

De omschakeling tot zelfzuivelaar is om nog een reden interessant. Wie zelfzuivelaar is, mag een forfaitaire melkproductie van 7.500 kilo per koe hanteren plus bijbehorende fosfaatproductie. Dat de werkelijke melk- en fosfaatproductie groter zijn, deert de wet niet, zegt Van Bakel. “Meer produceren zal ook moeten, want hier is flink geïnvesteerd.”