Vleesveesector blij met vrijstellingsregeling fosfaatrechten

Belangenorganisaties voor de vleesveehouderij reageren positief op de vrijstellingsregeling voor het fosfaatrechtenstelsel.

“We hebben er hard voor gestreden, we zijn blij dat het gelukt is”, reageert voorzitter Wouter Hartendorf van de LTO-vakgroep vleesveehouderij. Het fosfaatrechtenstelsel zou volgens hem anders het einde van de zoogkoeienhouderij in Nederland kunnen betekenen. Sommige bedrijven hebben bijvoorbeeld minder fosfaatrechten gekregen doordat ze in 2015 minder jonge dieren hadden of bijvoorbeeld relatief veel stieren. Bij bedrijfsuitbreiding moet een vleesveehouder vaak dubbele fosfaatrechten kopen, omdat veel dieren pas op driejarige leeftijd afkalven in plaats van op tweejarige leeftijd.

Vrijwillige regeling

Hartendorf verwacht dat er veel gebruik gemaakt zal worden van de regeling. “De fosfaatrechten zijn niet bedoeld voor de vleesveehouderij en dus was er veel kritiek vanuit de vleesveehouders. Nu er een regeling is, verwacht ik ook dat er veel gebruik van zal worden gemaakt.” Hij benadrukt wel dat het een vrijwillige regeling is. “Dus als de voorwaarden je niet aanstaan, kun je er ook voor kiezen om met fosfaatrechten door te gaan”, zegt hij. Door de hoge waarde van de fosfaatrechten zijn veel vleesveehouders aan het twijfelen geslagen. “Uiteindelijk wordt wel naar de knikkers gekeken.”

Voortbestaan van zoogkoeienhouderij

Dat merkt ook voorzitter Jacco Keuper van Vleesvee NL. “Je kiest voor de waarde van de fosfaatrechten en moet zorgen dat je niet teveel fosfaat produceert, of je kiest voor vrij zorgeloos verder met je vleesveebedrijf op fosfaatgebied en gaat voor de vrijstellingsregeling”, legt hij uit. Keuper is blij met de vrijstellingsregeling. “Het zorgt ervoor dat de zoogkoeienhouderij kan voortbestaan.”

Korte termijn voor keuze

Wel vindt hij de termijn waarop boeren moeten besluiten of ze voor de vrijstellingsregeling gaan of niet vrij kort. Vleesveehouders met fosfaatrechten die voor 2018 nog gebruik willen maken van de vrijstellingsregeling, moeten dit uiterlijk 6 november aangeven bij RVO. Vleesveehouders die vanaf 2019 gebruik willen maken van de regeling, moeten dit uiterlijk op 1 december melden. Zij werken dan voor 2018 nog met fosfaatrechten. “Dat kan een uitkomst bieden voor bedrijven die nog in afwachting zijn van hun definitieve beschikking”, aldus Keuper.

‘Kiezen tussen 2 kwaden’

Op de vraag waar de meeste vleesveehouders zullen kiezen, kan hij geen antwoord geven. “Het is kiezen uit 2 kwaden. Bij de vrijstellingsregeling zit ook de voorwaarde dat je niet geen vee mag verkopen aan melkveebedrijven. Dat brengt ook beperkingen met zich mee.”