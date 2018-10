Vaccin tegen S. uberis op de markt

Hipra heeft als eerste farmaceut een vaccin tegen Streptococcus uberis op de markt gebracht. S. uberis is een veel voorkomende mastitisverwekker bij melkkoeien.

Volgens dierenarts Jessica Hartjes van Hipra is uberis wereldwijd een groeiend probleem. Het veroorzaakt volgens haar niet alleen een hoog antibioticumgebruik, maar de behandeling verloopt ook lang niet altijd succesvol. Daarmee is uberis is misschien wel de meest frustrerende bacterie op het gebied van uiergezondheid, geeft Hartjes aan.

Het product met de naam Ubac is getest in Spanje. In totaal werden 780 klinisch gezonde en S. uberis-negatieve koeien geselecteerd. De helft van de koeien werd gevaccineerd, de andere helft niet. Bij de niet-gevaccineerde koeien kreeg 13,5% van de dieren te maken met een S. uberis-infectie tegenover 6,1% van de gevaccineerde koeien. Dat is een afname van 55% over de gehele lactatie.

Minder antibiotica nodig

Bij de gevaccineerde koeien lag ook het aantal dagen dat de koeien onder behandeling van antibiotica stonden lager: 74 ten opzichte van 167 dagen over de eerste helft van de lactatie. Hipra claimt daarmee aangetoond te hebben dat de incidentie van S. uberis halveert door te vaccineren. Ook het aantal antibioticabehandelingen tegen mastitis neemt af met 56%.

Bij subklinische mastitis veroorzaakt door S. uberis vond Hipra geen significant verschil in het aantal dieren geïnfecteerd in de eerste helft van de lactatie. “Maar we zagen wel dat het celgetal op kwartierniveau van de gevaccineerde koeien met subklinische mastitis aanzienlijk (70%) lager was dan bij de niet-gevaccineerde koeien. De melkproductie was duidelijk groter bij de gevaccineerde dieren”, zo meldt Hartjes.