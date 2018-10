Schouten: vergoeding bij onterechte I&R-blokkade

337 melkveebedrijven die ten onrechte geblokkeerd zijn geweest vanwege veronderstelde onregelmatigheden in het identificatie- en registratiesysteem (I&R) kunnen een schadeclaim indienen. Dat meldt Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om bedrijven die niet-afgekalfde vaarzen lieten meelopen in het melkproces om alvast te wennen. “In zo’n geval was de vaars opgenomen op de melklijst in de CRV-gegevens op basis waarvan het bedrijf is geblokkeerd, maar kon de veehouder daarna aantonen dat het dier niet daadwerkelijk werd gemolken”, aldus minister Carola Schouten. Zij erkent in de brief dat haar aanvankelijke constatering dat er sprake was van een onregelmatigheid in deze gevallen ‘niet juist’ is geweest.

Nog 9 melkveebedrijven geblokkeerd

Op dit moment zijn nog steeds 9 bedrijven geblokkeerd in verband met de geconstateerde onregelmatigheden. Bij 2.064 administratief geblokkeerde bedrijven zijn in 1.350 gevallen ook daadwerkelijk onregelmatigheden geconstateerd. Van de ruim 2.000 administratief geblokkeerde bedrijven zijn er nog 275 in behandeling. Van die bedrijven staat niet vast of er werkelijk sprake was van een overtreding.

Totale heffing van € 2,7 miljoen voor 1.439 melkveebedrijven

Volgens de huidige stand van zaken wordt aan 1.439 bedrijven een totale heffing opgelegd van € 2,7 miljoen. Van 555 bedrijven is niet precies uit de systemen te halen wat de heffing moet zijn. In totaal gaat het voor die bedrijven om circa € 540.000. De heffing loopt op tot boven € 10.000 voor zeker 43 bedrijven.