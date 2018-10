Royal A-ware houdt melkprijs oktober gelijk

Zuivelbedrijf Royal A-ware houdt de melkprijzen voor de maand oktober stabiel.

Dit geldt voor de prijs van zowel gangbare als biologische melk.

De maximale melkprijs die een leverancier van A-ware kan beuren bij 1,1 miljoen kilo per jaar, inclusief Albert Heijn-toeslag, is € 39,05 per 100 kilo. Zonder deze toeslag is dat € 37,05. Bij een jaarleverantie van 800.000 kilo bedraagt de kale melkprijs € 34,81 per 100 kilo.

Biologische melkprijs

De biologische melkprijs bij een jaarleverantie van 800.000 kilo blijft staan op € 46,96 per 100 kilo. Dit bedrag is inclusief toeslagen voor onder meer duurzaamheid. Leveranciers met een jaarvolume van 1,1 miljoen kilo ontvangen 49 cent per 100 kilo meer.