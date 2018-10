Rechter: aanpassing melkveefosfaatreferentie niet nodig

Het ministerie hoeft de melkveefosfaatreferentie bij een aantal veehouders niet aan te passen.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft in 7 zaken daarover uitspraak gedaan.

Betrokken melkveehouders vonden dat in hun geval sprake was van een individuele en buitensporige last die niet in lijn is met de regels voor de bescherming van het eigendom. Zij vinden dat de melkveefosfaatreferentie in hun geval te laag is. Daarbij voeren ze verschillende redenen aan, die apart zijn beoordeeld door de rechter.

Alle bezwaren individueel beoordeeld

De rechter had eerder al uitgesproken dat de minister alle melkveehouders die in bezwaar komen tegen de toekenning van de melkveefosfaatreferentie individueel moet beoordelen.

Naar aanleiding van die uitspraak heeft het ministerie de bezwaren van alle betrokken bedrijven opnieuw bekeken. Die beoordeling was niet naar de zin van de melkveehouders en zij stapten naar de rechter. Die geeft nu het ministerie gelijk.

Uitspraak Zwolle over jongveeopfokker

De voorzieningenrechter in Zwolle heeft in een andere zaak uitgesproken dat een jongveeopfokker het fosfaatrecht dat hij heeft gekregen niet hoeft af te staan aan de eigenaar van het jongvee dat hij opfokte.

De eigenaar van het jongvee vond dat hij een te laag fosfaatrecht toegewezen had gekregen, omdat zijn jongvee op de peildatum (2 juli 2015) niet bij hem maar bij de buurman stond gestald. De buurman weigerde de aan hem toegekende fosfaatrechten over te dragen. Hij vindt dat die hem toekomen, omdat hij zijn bedrijf voert op de jongveeopfok.