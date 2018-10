Proef voor bedrijfsspecifieke verantwoording fosfaat op komst

Het ministerie van landbouw onderzoekt op welke manier bedrijfsspecifieke verantwoording van de fosfaatexcretie mogelijk is.

Dit in het kader van het fosfaatrechtenstelsel. Dat schrijft minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. Voorwaarde is dat de bedrijfsspecifieke verantwoording betrouwbaar is, te handhaven is en dat alles goed is geborgd.

Schouten verwacht dat het onderzoek eind dit jaar wordt afgerond, waarna duidelijk wordt hoe de nieuwe proef er gaat uitzien.

Kijken naar ervaringen met Kringloopwijzer

Tegelijkertijd onderzoekt ook de Commissie Deskundigen Meststoffenwet op welke wijze een bedrijfsspecifieke verantwoording van de fosfaatexcretie in relatie tot het fosfaatrechtenstelsel mogelijk is. Dit moet zodanig dat de handhaafbaarheid en de betrouwbaarheid van de gegevens geborgd zijn.

Schouten kijkt hierbij naar de ervaringen met de Kringloopwijzer, maar ook breder dan dat. “Ik wil binnen de context van het mestbeleid bedrijven stimuleren om zo goed mogelijk met hun grondstoffen om te gaan. Binnen de proef wil ik dan ook kijken of de gekozen bedrijfsspecifieke verantwoording bijdraagt aan het toewerken naar kringlooplandbouw”, geeft Schouten aan.

Bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie in wet vastleggen

Rob Weverink van Bilanx Adviseurs heeft onderzoek gedaan of het juridisch mogelijk is om bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie in de wet te verankeren. Volgens Weverink is dit mogelijk, al zijn er aan het systeem van de Kringloopwijzer wel wat haken en ogen. De borging van het systeem is nog niet voldoende geregeld en lijkt erg kostbaar te worden.