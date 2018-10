Oude omgevingsvergunning: geen extra fosfaatrechten

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een boer in het ongelijk gesteld die vond dat hij recht had op extra fosfaatrechten omdat hij net een bedrijf gestart was.

Volgens het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet wordt op verzoek het fosfaatrecht verhoogd bij een nieuw gestart bedrijf. Zijn aantal fosfaatrechten was echter vastgesteld op 1.119 kg, lager dan hij verwacht had. Het probleem blijkt de omgevingsvergunning te zijn.

Stalcapaciteit niet volledig in gebruik op peildatum

De startende boer heeft een bestaand bedrijf gekocht, bestaande uit een boerderij, een ligboxenstal, een werktuigenberging, bedrijfsgebouwen en een mestzak. Vervolgens is hij aan het investeren gegaan. Andere vergunningen aanvragen die reeds op de locatie lagen was niet nodig, op advies van de gemeente heeft de boer alleen een naamswijziging doorgegeven. Door alle werkzaamheden aan het bedrijf was de stalcapaciteit nog niet volledig in gebruik op de peildatum, daarom verzoekt de boer ook aangemerkt te worden als een knelgeval.

Wijziging van Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Het CBb concludeert echter dat de startende boer niet in aanmerking komt voor een verhoogd aantal fosfaatrechten. Daarbij baseert het CBb zich op de toelichting op het besluit van 20 december 2017 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Daarin staat letterlijk: “Een omgevingsvergunning die voor 2 juli 2015 is verleend aan een andere (rechts)persoon … is niet voldoende om aan deze voorwaarde te voldoen.”

Omdat de omgevingsvergunning aan de vorige eigenaar is verleend en niet aan de startende boer wijst het CBb daarom het verzoek af, het aantal fosfaatrechten wordt niet verhoogd.