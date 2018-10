Onderscheidende duurzaamheidsstap Cono

Om een onderscheidend zuivelbedrijf te blijven, wil coöperatie Cono een nieuwe duurzaamheidsstap zetten. Daarvoor komt er een systeem met 18 indicatoren, waaruit leden zelf een ‘menu’ kunnen samenstellen. Onderdeel van het pakket is een glyfosaatverbod per 2020 dat geldt voor de teelt van eigen voergewassen.

De leden kunnen met het nieuwe pakket, dat vanaf volgend jaar van kracht wordt, tot 75 cent per 100 kilo extra verdienen. Dat werkt als volgt: per indicator kan 5 cent worden verdiend, tot een maximum van 15 indicatoren. Ondertussen wordt het komende jaar benut om met de hele coöperatie over te gaan naar Vlog-gecertificeerde melk. Met deze stappen wil Cono voorkomen dat allerlei nieuwe deelstromen ontstaan, zoals bij veel andere bedrijven, en juist zorgen dat de ledenmelk collectief naar een hoger kwaliteitsniveau toe gaat.

Niet-weiders volwaardig lid

Er is nog een klein aantal niet-weidende boeren. Deze leden blijft Cono als volwaardig lid respecteren, stelt directeur Betten. Vanwege de extra logistieke kosten wordt voor de niet-weidemelk wel 1 cent per kilo aan extra kosten voor logistiek in rekening gebracht. Ter vergelijking: FrieslandCampina hanteert een afslag van 0,35 cent per kilo. De weidepremie en de Caring Dairy-toeslag blijven gelijk.

Belangrijke onderdelen in het nieuwe pluspakket zijn extra stimulansen om meer gras van het eigen bedrijf te benutten, dieren in eigen beheer op te fokken, de beloning van levensduur en de beperking van broeikasgasuitstoot.

Met deze aanvullingen op het huidige Caring Dairy-programma zet Cono de route uit naar een grote duurzame melkstroom richting 2025.