NVWA onderzoekt aanvoer ongedocumenteerde koeien

De NVWA doet onderzoek naar de aanvoer van koeien vanuit Duitsland naar een slachterij in Dodewaard.

In een slachterij in Dodewaard zijn uit Duitsland afkomstige koeien aangevoerd, waarvan in ieder geval een deel zonder de juiste papieren. Deze koeien zijn vernietigd. Een ander deel van de koeien is ‘in uitgestelde slacht’ gegaan. Onderzocht wordt nog of deze dieren zijn behandeld met antibiotica, of toch geschikt voor consumptie.

Melding van veehandelaar

Dit meldt de NVWA. De dienst reageert op een melding van veehandelaar Nanning Kazemier. Hij woont in Duitsland en is eigenaar van een kleine 100 lease-koeien die bij een inmiddels failliet gegane veehouder stonden. Deze koeien zijn door de Duitse overheid afgenomen en via-via naar Nederland verkocht, aldus Kazemier. Zo’n 60 koeien gingen naar Dodewaard, ontdekte hij, ruim 30 zijn er nog zoek.

Koeien behandeld met langwerkende droogzetter

Volgens Kazemier zijn veel van de hem ontnomen koeien behandeld met een langwerkende droogzetter. Hij legt de schuld voor de problemen bij de ontnemer van zijn vee en de handelaren die met deze partij in zee zijn gegaan. “Koeien zonder VKI-formulier, die zijn behandeld met antibiotica, mogen niet naar de slacht.” Volgens hem hadden eerder alarmbellen moeten afgaan.

De NVWA onderzoekt behalve het vlees ook of de veehandelaar vermoedelijk in overtreding was door ongedocumenteerd vee aan te voeren.