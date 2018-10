NMV: blaas strengere I&R-regels af

Strengere I&R-regels voor alle veehouders, zoals aangekondigd door de overheid, zijn onterecht en zeker nu niet op hun plaats. Dat stelt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).

De organisatie reageert hiermee op een recente brief van minister van landbouw Carola Schouten.

Uit die brief blijkt volgens de bond: “dat bij in totaal 0,7% (128 van de 18.000 melkveebedrijven in 2017) van alle melkveehouderijen aantoonbaar sprake is geweest van het bewust beïnvloeden van de administratie of van misstanden die het criteria van menselijke fouten te boven gaan. Er zijn zelfs maanden waarin dit cijfer lager is dan gemiddeld vergeleken met voorgaande jaren.”

Geen meerlingenfraude, wel imagoschade

Daarmee is volgens NMV dus ook niets waar van grootschalige meerlingenfraude of andere malversaties. Wel is het imago van de melkveehouderij zwaar en op onnodige wijze geschaad.

Het ministerie van LNV geeft dit amper toe en trekt ook niet de juiste conclusies uit de eigen bevindingen nu, zo constateert de bond, want er is nog niets gemeld over het eventueel afblazen van strengere I&R-regels.

Bedrijven waarbij nog geen actie is ondernomen

De organisatie meent ook dat het ministerie nog steeds niet overal de vinger aan de pols heeft. Zo zijn er, naast onterecht vastgezette en anderszins gehinderde bedrijven, ook nog steeds bedrijven waarbij de melkveehouder geen actie heeft ondernomen om geconstateerde onregelmatigheden met de I&R-registratie te herstellen.

NMV roept op om wel zorgvuldig om te gaan met deze bedrijven. De kans is groot dat er andere problemen dan I&R-onregelmatigheden spelen op deze bedrijven, meent de vakbond.