Ministerie zet in op verlenging huidige derogatie

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zet bij de onderhandelingen voor een nieuwe derogatie in Brussel in op behoud van de huidige derogatie.

Dat blijkt uit antwoorden van het ministerie op vragen van D66. De Europese Commissie verleende vorig jaar derogatie voor 2 jaar, 2018 en 2019 in plaats van 4 jaar, vanwege de verdenkingen van grootschalige fraude met mest. De Commissie eiste daarom dat Nederland een plan van aanpak voor de aanpak van mestfraude zou maken. Dit plan is in september naar Brussel gestuurd, waarna het ministerie de onderhandelingen voor een derogatie voor 2020 en 2021 wil inzetten. “Nu de strategie is ingediend bij de Europese Commissie, zal ik het gesprek gaan starten over verlenging van de huidige derogatie voor de jaren 2020 en 2021, zodat de derogatie er is voor de volledige duur van het Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn”, schrijft Schouten.

Voorwaarden vergelijkbaar

De voorwaarden van de huidige derogatie zijn vergelijkbaar met de derogatie van afgelopen jaren. Bedrijven met minimaal 80% grasland mogen 250 kilo stikstof uit graasdiermest aanwenden in plaats van 170 kilo normaal. Voor het Zuidelijk zand- en lössgrond geldt een maximum van 230 kilo.

Derogatievergunning aanvragen

Voor derogatie moeten ondernemers een derogatievergunning aanvragen. Derogatiebedrijven mogen geen fosfaatkunstmest gebruiken. Dunne fractie uit varkensmest mag niet gebruikt worden voor de derogatie.

Schouten verwacht begin volgend jaar haar startdocument te maken voor onderhandelingen voor derogatie voor 2022-'25, voor het zevende actieprogramma nitraatrichtlijn. Daarin zullen in ieder geval innovatie in de landbouw, evenwichtsbemesting en kringlooplandbouw belangrijke onderdelen zijn, schrijft de minister. Ook de intentie om het mestbeleid te vereenvoudigen in relatie tot de wens voor een bedrijfs- of gewasderogatie komt aan de orde.