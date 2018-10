Melkveestapel trekt weer bij van fosfaatperikelen

De melkveestapel weer trekt bij van de fosfaatperikelen in de sector gedurende de laatste paar jaren. De gemiddelde melkproductie en het economisch jaarresultaat per melkkoe stijgen weer, de productieve levensduur blijft nog dalen.

Dit blijkt uit de jongste cijfers van veeverbeteringsorganisatie CRV, gemeten bij stamboekkoeien. De trend in betere vruchtbaarheid wordt doorgezet. Deze stijging houdt verband met het feit dat veehouders voor het tweede jaar op rij veel melkkoeien afvoeren in verband met het fosfaatreductieplan.

Gemiddelde melkproductie

De enige lijn die nagenoeg ononderbroken omhoog gaat, is die van de gemiddelde melkproductie per koe per productiecyclus. Die maakte vorig jaar zelfs een klein sprongetje van ruim 400 kilo en kwam uit op 9.123 kilogram melk. Vergeleken met 2016 bleef het gemiddelde eiwitpercentage met 3,57% stabiel, terwijl het vetpercentage in de melk 0,01% daalde naar 4,35%. De levensproductie per koe steeg ook wederom en komt dit jaar uit op 30.343 kg melk met 4,35% vet en 3,54% eiwit.

De tussenkalftijd bedraagt 408 dagen, een daling van 2 dagen ten opzichte van het vorige boekjaar.

Hoog economisch jaarresultaat

Uit de cijfers van CRV blijkt ook dat er voor het eerst melkveebedrijven in Nederland zijn die gemiddeld meer dan 14.000 kilo melk per koe per jaar halen. 3 bedrijven hebben een economisch jaarresultaat (ejr) hoger dan 3.000 en 8 bedrijven halen een gemiddelde vet- en eiwitproductie van meer dan 1.000 kg. Nooit eerder werden deze grenzen gepasseerd.

Het bedrijf met het hoogste economisch jaarresultaat van Nederland is het melkveebedrijf van maatschap Van der Mark-Harmsma uit Veenwouden met een ejr van 3229 en een rollend jaargemiddelde van 14.865 kg melk met 3,82% vet en 3,56% eiwit. De nummers 2 en 3 zijn vof Jongsteins uit Hoogblokland met een ejr van 3.075 en melkveebedrijf Van Berkum uit Elahuizen met een ejr van 3.029.

Stijging van productie

Alle rassen zijn dit jaar in productie gestegen. De melkproductie van de zwartbonte Holsteinkoeien steeg verder van 9.958 naar 10.258 kg melk. Met 4,30% vet en 3,55% eiwit in 353 productiedagen resulteerde dit in een gestegen ejr van 2.074. De roodbonte Holsteinkoeien produceerden gemiddeld wat minder kilo’s melk dan de zwartbonte, maar wel met hogere gehalten: 9.503 kilogram melk met 4,50% vet en 3,65% eiwit. Dit resulteerde in een ejr van 1.998.