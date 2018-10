Melkrobot DeLaval VMS-V300 pakt innovatieprijs

De nieuwe VMS-melkrobot V300 heeft de Innovatie Award Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg in de wacht gesleept.

De doorontwikkeling van de VMS-melkrobot van DeLaval naar de VMS V300 wordt als beste innovatie aangemerkt omdat er flinke stappen zijn gezet. Inbouw van de laatste techniek voor aansluiten en snelheid van aansluiten maakt dit product een flinke ontwikkeling doormaakt. De VMS-V300 geeft ook een hogere capaciteit dan in het verleden. Daarnaast zijn er technische zaken in de melkrobot verwerkt die de veehouder helpt om diergezondheid individueel en op koppelniveau te volgen.

Tekst gaat verder onder de video over de nieuwe VMS-melkrobot V300

Eervolle vermeldingen Lely Vector en Klauwgezondheid Tankmelk

Twee andere innovaties, de doorontwikkeling van de Lely Vector van Lely in Maassluis en de verbreding van metingen aan tankmelk via Klauwgezondheid Tankmelk van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer, verdienen als mede-genomineerden een eervolle vermelding.

De jury daagt de sector uit om ook in de toekomst te komen tot vernieuwende producten en concepten, die innovatief van karakter zijn en minder gericht op doorontwikkeling van bestaande producten.