Melkproductie blijft volgens EMB verlieslatend

De melkproductie in 6 Noordwest-Europese landen – België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland – leverde de melkveehouderij daar in de voorbije 5 jaren alleen maar verlies op.

Dit constateert het Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft (BAL) in een onderzoek dat is gedaan in opdracht van de European Milk Board (EMB). Het BAL nam voor haar berekeningen louter Europees erkende landbouwdata als uitgangspunt, uit het zogenoemde FADN-netwerk.

Productiekosten structureel hoger dan melkprijs

Zelfs in zogenaamd goede jaren kwamen melkveehouders nog steeds tekort. De productiekosten waren steeds hoger dan de ontvangen melkprijs. Volgens de EMB varieerde de gemiddelde melkprijs tussen de 32 en 35 cent per kilo melk, terwijl de productiekosten uiteen liepen van 41 tot 46 cent per kilo melk.

Als dit probleem niet wordt aangepakt, wordt het steeds moeilijker voor melkveehouders om nog melk te blijven produceren in Europa

Onderzoekster Karin Jürgens: “Als dit probleem niet wordt aangepakt, wordt het steeds moeilijker voor melkveehouders – zowel groot als klein – om nog melk te blijven produceren in Europa.”

Tekort op productiekosten loopt op tot 27%

Het gemiddelde tekort op de productiekosten over de onderzochte periode van 5 jaar verschilt per land, maar overal stevig. In Denemarken bedraagt het tekort zo’n 14%. Dat is de ondergrens. In Frankrijk en België is het tekort het hoogst, namelijk 27%.

Prijscrisis in landbouw serieus aanpakken

EMB-voorzitter Erwin Schöpges presenteerde de nieuwe studie onlangs aan het Europese Melkmarkt Observatorium (MMO). “Men nam notitie van de rode cijfers die wij signaleren bij de melkproductie, maar er volgde geen uiting van verontwaardiging over het gebrek aan balans in de melkaanvoerketen.” Hij hoopt wel dat dit verandert en dat met name de Europese politici de prijscrisis in de landbouw serieus aanpakken.