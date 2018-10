Magnesium in bodem bepaalt soort kalkmeststof

Bekalk grasland op gronden met een hoge magnesiumtoestand met een kalkmeststof die weinig of geen magnesium bevat. Dat adviseert Eurofins Agro.

Dit droge najaar biedt bij uitstek kansen om de pH van het grasland op peil te brengen. Dat is van belang voor het bodemleven en goede opbrengsten in de komende jaren. Een goede calciumbezetting zorgt voor een goede bodemstructuur. Dat draagt bij aan een goede bodembiologie en waterhuishouding. Daarom is het van belang om de bodem te bekalken.

Verhogen bodemvoorraad calcium en magnesium

Met het bekalken verschuift er meer in de bodem dan alleen de pH (zuurgraad), zo meldt Eurofins. De pH is te verhogen door het toedienen van calcium- en magnesiumcarbonaat. Waar het carbonaat met de zuren op het kleihumuscomplex zal reageren, vervangt calcium of magnesium het zuur. Zo wordt ook de calcium- of magnesiumvoorraad in de bodem verhoogd.

Volgens Eurofins wordt echter bij het bekalken vaak niet gelet op het magnesiumgehalte van de kalk. Hierdoor komt veelvuldig een magnesiumoverschot voor.

Magnesium aanvoeren met dierlijke mest

Daarnaast wordt met dierlijke mest ook magnesium aangevoerd. Met 35 m3 rundveemest wordt al meer magnesium gegeven dan dat een opbrengst van 10 ton droge stof gras onttrekt. Dit staat nog los van de eventuele aanvoer van magnesium door kunstmest. Als de bodemanalyse een magnesiumoverschot aantoont, is het raadzaam om een kalkmeststof te kiezen die vooral op basis van calciumcarbonaat werkt.