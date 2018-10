Liquiditeit melkveebedrijven daalt

De liquiditeitspositie van melkveebedrijven is in het derde kwartaal van 2018 verder afgenomen.

Dat meldt Agrimatie, van Wageningen Economic Research.

De stand op de rekening-courant daalde met bijna € 3.300 tot € 4.100. Hoewel de melkprijs 5% steeg ten opzichte van het tweede kwartaal, nam de totale melkopbrengst af. Ook werd in het tweede kwartaal op veel bedrijven de nabetaling 2017 uitgekeerd. In vergelijking met het vorige kwartaal werd er gemiddeld minder geïnvesteerd, minder geld geleend en lagen de toegerekende kosten op een lager niveau.

De gemiddelde stand van € 4.100 is nog maar € 1.100 hoger dan de stand in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Nu zijn de melkopbrengsten in het derde kwartaal lager, door de gemiddeld bijna € 4 lagere melkprijs.

Wisselend beeld

Het beeld is wisselend: sommige maanden van het derde kwartaal laten een stijging zien ten opzichte van dezelfde maand in 2017 maar andere een daling. Dit geldt zowel voor de bij- als afschrijvingen. Per saldo zijn de bijschrijvingen over het gehele derde kwartaal iets gedaald en de afschrijvingen iets gestegen en nam het totale saldo af. Dit kwam door de lagere melkprijs, de hogere investeringen (onder andere gemiddeld een paar duizend euro per bedrijf in fosfaatrechten) en hogere inzet van loonwerk. Ook werd er minder geld geleend.

Laag saldo

Vergeleken met het voorgaande kwartaal is in het derde kwartaal van 2018 het aantal bedrijven met een saldo hoger dan € 25.000 op de lopende rekening verder afgenomen met bijna 20 tot 21%. Een groot deel van de bedrijven is verschoven naar de groep met een saldo tussen de 0 en +€ 25.000. Een laag saldo betekent niet automatisch dat het bedrijf betalingsproblemen heeft. Het saldo kan laag zijn omdat er bijvoorbeeld geld naar een privé spaarrekening is geboekt of omdat er leningen zijn afbetaald.