LTO wil sterker boerenprofiel ZuivelNL

LTO Nederland wil samen met Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) aansturen op een ander, meer boerenprofiel van ZuivelNL. Daarover zijn beide organisaties in overleg, zo wordt bevestigd.

Wat ze precies bespreken, moet volgens afspraak echter binnenskamers.

Aanleiding voor de gesprekken is de groeiende onvrede bij veel melkveehouders over verplichtingen die hen vanuit de zuivelindustrie worden opgelegd, en waarvoor LTO de klappen opvangt, zo valt te horen van mensen die toch iets loslaten. De klappen vertalen zich bij LTO met name in ledenverlies.

Zuivel NL is formeel een organisatie met 3 dragende en stemhebbende partijen: LTO Melkveehouderij, Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en NMV. Via deze organisaties en daarmee verbonden clubs, worden veel besluiten genomen die de melkveehouderij raken. Denk aan besluiten rondom diergezondheid, welzijn, milieu en melkkwaliteit. Dit gebeurt mede uit naam van LTO. En daar wringt het voor de organisatie. Daarom wil de belangenorganisatie samen met NMV Zuivel NL een meer boerengezicht geven. Eerder dit jaar heeft LTO Nederland daarover al een mail uitgedaan.

ZuivelNL 2.0 nog hoogst onzeker

Of LTO en NMV samen een ‘ZuivelNL 2.0’ van de grond kunnen krijgen, is nog hoogst onzeker. De belangen van beide organisaties lopen deels parallel en deels uiteen.