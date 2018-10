Kuilen van 2018 flink broeigevoelig

Eurofins Agro waarschuwt veehouders voor de broeigevoeligheid van de graskuilen van dit jaar.

Van de ruim 16.000 kuilen die Eurofins analyseerde op broeigevoeligheid, komt 25% in de schaal van 35-50. Dat geeft aan dat de kuilen gevoelig zijn voor broei. Nog eens 20% komt in de schaal >50, wat aangeeft dat de kuilen zeer gevoelig zijn voor broei. Dit totaal van 45% is 7% meer dan in 2017. De gemiddelde broeigevoeligheid was toen 27. Dit jaar komt de waarde uit op gemiddeld 31.

Hoe kun je broei voorkomen?

Aan de broeigevoeligheid kan nu niets meer worden gedaan. Om broei te voorkomen kan bij het inkuilen een broeiremmer worden toegevoegd. Bij het uitkuilen zijn een glad snijvlak, voldoende grond op de kuil en zo laat mogelijk afdekken samen met een hoge voersnelheid de wapens om broei te voorkomen.