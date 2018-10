Kamer bezorgd over controle uitvoering fosfaatbank

Tweede Kamerleden zijn bezorgd over de controle op de naleving van de regels voor de fosfaatbank voor de melkveehouderij.

Dat blijkt uit de schriftelijke vragen die Tweede Kamerleden hebben ingediend over de regels die zijn opgesteld voor de fosfaatbank.

CDA en VVD vragen minister van landbouw Carola Schouten hoe het verbod op handel en lease in fosfaatrechten voor bedrijven die gebruikmaken van de fosfaatbank wordt gecontroleerd.

Wat als plaatsingsruimte mest verandert in ontheffingsjaren?

CDA wil weten wat er gebeurt met bedrijven als tijdens de ontheffingsjaren iets gebeurt met de plaatsingsruimte voor dierlijke mest op het bedrijf, al dan niet door eigen handelen.

Misbruik met bijzondere bedrijfsstructuren voorkomen

D66 vraagt of de minister maatregelen wil nemen om te voorkomen dat er door bijzondere bedrijfsstructuren misbruik wordt gemaakt van de regeling. D66-Kamerlid geeft als voorbeeld dat jonge boeren op papier bedrijfshoofd zijn, maar dat in de praktijk niet zijn. Jonge boeren krijgen 2 keer zoveel kans op fosfaatruimte uit de fosfaatbank dan boeren ouder dan 40 jaar.

Kan RVO.nl uitwerking fosfaatbank wel aan?

VVD, CDA en D66 zijn alle drie bezorgd of RVO.nl de uitwerking van de fosfaatbank wel aan kan, gezien de problemen die er nu zijn bij de uitvoering van het fosfaatrechtenstelsel.

Loting vervangen?

VVD oppert of de loting niet kan worden vervangen door de beschikbare fosfaatruimte te verdelen over alle aanvragers, omdat dit mogelijk eenvoudiger is. VVD wil dat de fosfaatbank pas wordt opengesteld als alle bezwaar- en beroepsprocedures over de fosfaatbeschikkingen zijn afgerond, zodat iedereen een gelijke kans heeft om mee te doen.

Wat gebeurt er met niet benutte fosfaatruimte?

CDA en SGP willen weten wat er gebeurt met de verkregen fosfaatruimte die melkveehouders niet benutten. SGP vraagt of de innovatieve boeren die in de knel zitten voorrang kunnen krijgen bij het krijgen van fosfaatruimte.