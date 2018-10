Geschil veehouder en leverancier melkapparatuur

Een geschil tussen een melkveehouder in Spijk en een leverancier van melkwinningsapparatuur in Lichtenvoorde is uitgelopen op een juridische procedure.

Daarbij beschuldigt de veehouder de machinehandelaar/dienstverlener van fouten en nalatigheid. De dienstverlener erkent dat een fout is gemaakt, maar stelt de veehouder hem nu meer op zijn bord wordt geschoven dan waar hij verantwoordelijk voor is.

Afvoer van 50 koeien

In een bericht in dagblad De Gelderlander krijgt bedrijf MCO melktechniek er de schuld van dat de veehouder sinds 2014 bijna 50 koeien heeft moeten afvoeren door slechte apparatuur en dito onderhoud aan de melkinstallatie. Koeien kregen uierontstekingen de melkkwaliteit ging achteruit. Gevolg was een grote schade.

Sinds 1 april 2018 is MCO Lichtenvoorde, samen met Alferink Wilp, opgegaan in Farmonie. Lees ook de reactie van Farmonie over dit geschil op hun site.

Nominatie uiergezondheidsaward

Verantwoordelijk manager Clemens Brus bij MCO zegt tegen Boerderij dat de beschuldigingen veel te ver gaan. Hij wijst erop dat melkveehouder Stam in 2015 nog genomineerd werd voor de UGCN uiergezondheidsaward. “Dat is ook terug te vinden in vakbladen en op internet. Zoiets zou nooit kunnen als de door Stam aangehaalde problemen kloppen”, stelt hij. Brus wil hiermee niet zeggen dat zijn medewerkers niets fout hebben gedaan. “Er zijn dingen fout gegaan en daar heeft de verzekeraar zich over gebogen”, laat hij weten. Over de taxatie van de directe schade is volgens hem nagenoeg overeenstemming geweest, maar niet over de indirecte schade. Daarop ging het volgens hem mis, waardoor partijen elkaar vorige week voor de rechter troffen.

Melkveehouder niet bereikbaar

De melkveehouder kon vandaag niet voor een verdere reactie worden bereikt. De rechtbank in Zutphen doet naar verwachting op 8 november uitspraak.