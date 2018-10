Garantieprijs FrieslandCampina 75 cent omlaag

FrieslandCampina verlaagt de garantieprijs voor gangbare melk voor de maand november met 75 cent naar € 37,25 per 100 kilo. De biologische garantieprijs wordt gelijk gehouden op € 47 per 100 kilo.

De lagere garantieprijs voor gangbare melk in november is met name ingegeven door druk op de basiszuivelprijzen (boter, kaas en melkpoeders), zo meldt FrieslandCampina. Veel zuivelbedrijven noemen vooral de sterk gedaalde boterprijs als tegenvaller.

In de garantieprijs is een correctie verwerkt van 27 cent vanwege te laag ingeschatte referentiemelkprijzen in de afgelopen maanden. Zonder deze correctie was de prijs dus nog iets lager uitgepakt.

Gemiddelde prijs RFC een van de hoogste

Concurrent Arla houdt de prijs zowel voor gangbare als biologische melk in november stabiel, maar betaalt wel een substantieel lagere melkprijs uit. Bij een jaarleverantie van 800.000 kilo betaalt Arla een kale melkprijs uit van omgerekend € 35,13 per 100 kilo, terwijl FrieslandCampina € 37,06 betaalt (exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL).

Ook gemiddeld over het hele jaar betaalt Arla fors minder. Tot en met november bedraagt de kale melkprijs dan € 32,79 per 100 kilo, terwijl FrieslandCampina € 35,74 per 100 kilo betaalt. Daarbovenop komen nog de toeslagen, die bij FrieslandCampina hoger zijn. Arla kent een Vlog-toeslag van € 1 per 100 kilo, FrieslandCampina kent een weidetoeslag van netto € 1,15 per 100 kilo. Vlog is bij de Amersfoortse zuivelreus nog van beperkt belang. Ten opzichte van andere zuivelbedrijven in Nederland betaalt FrieslandCampina ook een van de hoogste (voorschot)melkprijzen.

Eerste prijsverlaging sinds mei

Met de huidige verlaging bij FrieslandCampina wordt een constante reeks prijsverhogingen sinds mei onderbroken. Daarbij is een verlaging van de garantieprijs in de laatste maanden van het jaar niet helemaal doorsnee. Het gebeurde in 2014 ook, maar in de jaren daarna niet meer. Het is echter ook geen uitzonderlijk verschijnsel. Gemiddeld tot en met november betaalt FrieslandCampina goed € 1,60 per 100 kilo minder melkgeld uit dan vorig jaar.