Fokwaarde genomische stieren daalt minder sterk

Genomische fokwaarden van stieren worden betrouwbaarder, maar worden nog altijd te hoog ingeschat.

Dat meldt fokkerijorganisatie Alta Genetics in een artikel op haar Amerikaanse website.

De eerste fokwaarde op basis van dochters van stieren geboren in 2014-‘15 in de Verenigde Staten wijkt minder af van de eerste genomische fokwaarde dan die van stieren die geboren zijn ten tijde van de introductie van de genomische fokwaarden.

Verschil tussen stieren 177 TPI

Het verschil tussen stieren die hun eerste genomische fokwaarden kregen in 2010 en de eerste fokwaarden op basis van dochters was 177 punten TPI (totaalindex). Voor stieren geboren in 2014 en 2015 was het verschil teruggebracht tot 105 punten TPI. Dat betekent dat de fokwaarde nog altijd zakt, maar dat de verschillen wel afnemen door een grotere inbreng van stieren en genomische ‘meetpunten’. De genomische fokwaarde wordt daardoor iets betrouwbaarder.

Van de ruim 1.000 gevolgde stieren hielden 160 stieren hun TPI-verschil beperkt tot 20 punten. Slechts 12 dieren weken meer dan 300 TPI af.

Gebruik topgenomicstieren biedt hogere TPI

Ondanks de gemiddelde TPI-daling van 105 punten brengt de keuze voor genomische stieren volgens het onderzoek wel snellere vooruitgang. Voorwaarde is dat de veehouder op basis van een beperkt aantal algemene fokdoelen een groep van genomische stieren kiest. Alta geeft aan dat het gebruik van de topgenomicstieren van Alta op het moment gemiddeld 2.800 TPI is. Het gemiddelde van de beste dochtergeteste stieren is 2.594 TPI. Zelf als er met verlies van gemiddeld 105 punten TPI gerekend wordt, blijft de gemiddelde TPI nog altijd ruim 100 punten hoger dan bij gebruik van alleen dochtergeteste stieren.