Extreme droogte drukt leverbot de kop in

De Werkgroep Leverbotprognose verwacht op dit moment geen leverbotbesmettingen. De reden daarvoor is dat er langdurig droogte is geweest, waardoor nog nauwelijks leverbotslakken zijn waargenomen.

Leverbotslakken zijn tussengastheer in de levenscyclus van de leverbot. Omdat er zo weinig slakken zijn, wordt de cyclus van de parasiet onderbroken en is de kans op een leverbotbesmetting dus zeer klein. De werkgroep adviseert veehouders om alleen te behandelen als een diagnose is gesteld.

Leverbotziekte komt voornamelijk voor bij runderen, schapen en geiten. De ziekte wordt veroorzaakt door een platworm die zich in de lever bevindt. Leverboteieren komen met de mest op het land. Het larfje dat uit het leverbotei komt, besmet de leverbotslak die na een ontwikkeling van 2 tot 3 maanden staartlarven loslaat die zich op het gewas vastzetten als besmettelijke cysten. Ernstige leverbotinfecties kunnen bij schapen en geiten tot sterfte leiden, terwijl bij runderen verminderde melkgift en slechtere groei gevolgen zijn.