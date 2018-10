EU voorziet tragere groei melkproductie

De Europese Commissie voorziet na het gedwongen rustige zuiveljaar 2018 ook nog een rustig vervolg. De melkproductie stijgt heel geleidelijk, tenzij het weer of andere factoren roet in het eten gooien.

De Europese melkproductie groeit in 2018 en 2019 slechts heel gematigd en kalmer dan eerst verwacht, zo voorziet de Europese Commissie in een nieuwe korte-termijnvooruitblik. Dit jaar komt de productiegroei uit op 0,8%, zo blijkt uit gegevens van het directoraat-generaal Landbouw. Volgend jaar zal de groei naar verwachting slechts een fractie hoger uitvallen.

Droogte

De groei in 2018 is vooral toe te schrijven aan de melkproductie in de eerste 2 kwartalen. Daarna sloeg de droogte toe in grote delen van de EU. Voor volgend jaar wordt pas vanaf het tweede kwartaal weer een productiegroei voorzien. Dit is doordat dan weer meer koeien afkalven en doordat nieuw gras beschikbaar komt voor het melkvee. Tot en met het eerste kwartaal is er sprake van ruwvoertekorten.

Vooral Scandinavische landen zijn getroffen door de droogte en ruwvoertekorten

Meer melk in Ierland en Polen

De Nederlandse melkproductie trekt het Europese gemiddelde dit jaar niet mee omhoog. Hetzelfde is volgens de prognose van de Commissie het geval met de Franse, Duitse en Britse melkproductie. In Ierland en Polen wordt dit jaar wel meer geproduceerd dan in voorgaande jaren. In Zuid- en Zuidoost-Europa blijft de productie redelijk op peil. Vooral de Scandinavische landen zijn sterk getroffen door de droogte en ruwvoertekorten.

Export zuivel

Voor wat betreft de zuivelexport wordt deze herfst vrijwel over de gehele linie een lagere export voorzien dan in de zomerperiode. Alleen de export van yoghurt zal naar verwachting iets stijgen. Vooral de export van volle melkpoeder en boter krijgt klappen. De eerste kan met wel 10% dalen, de tweede met zo’n 5% ten opzichte van vorig jaar. Afgelopen zomer zaten de export van boter en magere melkpoeder nog flink in de lift. Nu is de export van magere melkpoeder nog steeds hoger dan vorig jaar in dezelfde periode, maar toch aanzienlijk geringer dan afgelopen zomer.

Doel is interventie magere melkpoeder helemaal af te bouwen

Export magere melkpoeder naar record

Voor heel 2018 wordt een magere melkpoederexport voorzien van 896.000 ton. Dat is een recordhoeveelheid en 4% meer dan vorig jaar. Toen werd 794.000 ton verkocht naar bestemmingen buiten de EU. Toen ging tezelfdertijd ook nog 25.000 ton magere melkpoeder in interventie. Dit jaar gaat er naar schatting 165.000 ton uit de pakhuizen en terug op de markt. De Commissie houdt dan nog ongeveer 210.000 ton product in interventie. Het doel is om deze hoeveelheid volgend jaar helemaal af te bouwen, zo gaf een ambtenaar van de Commissie vorige week aan op een bijeenkomst van zuivelhandelaren. In totaal wordt er jaarlijks ruim 1,5 miljard ton magere melkpoeder geproduceerd. Ruim de helft daarvan blijft in de EU.