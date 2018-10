Dierenbescherming past weidegang 2 sterren-rundvlees aan

Blogger Esther Broug trok deze zomer bij de Dierenbescherming aan de bel.

Het aandeel rundvlees onder Beter Leven Keurmerk in supermarkten groeit. Coop, PLUS en Lidl verkopen Blonde d’Aquitaine of Limousinvlees met twee sterren. Aan de houderij van de runderen hiervoor worden eisen gesteld, waaronder over weidegang. Blogger Esther Broug (bekend als Boerenfluitjes) trok deze zomer bij de Dierenbescherming aan de bel omdat de informatie over het Beter Leven Keurmerk voor rundvlees niet strookte met wat supermarkt PLUS erover communiceerde.

Volgens de Dierenbescherming moeten stieren voor het twee sterren BLK hun eerste levensjaar in de wei doorbrengen, PLUS vermeldde dat ze in hun eerste jaar al naar Nederland komen en op stal komen te staan. De Dierenbescherming gaf aan dat er sprake was van een communicatiestoornis en dat er sprake is van een weide- en stalseizoen.

Verandering in verplichte weidegang

Om die reden is de verplichte weidegang veranderd in minimaal 180 dagen met 12 uur per dag of 135 dagen met 24 uur per dag. Wat neer komt op een periode van 4 tot 6 maanden. Deze termijn is in de zoogperiode van 5 tot 6 maanden op de meeste Franse fokbedrijven goed haalbaar, al is de duur van de weideperiode regio-afhankelijk. Franse fokkers worden hierop niet gecontroleerd, de ketenregisseur BiefSelect garandeert de Dierenbescherming dat de Franse veehouders zich aan deze voorwaarden houden. Wel geeft de Dierenbescherming nu aan te kijken naar mogelijkheden om in Frankrijk ook primaire bedrijven te laten controleren.