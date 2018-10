Deeltjesgrootte grof ruwvoer beïnvloedt productie

Een rantsoen met grof ruwvoer kan leiden tot een goede productie, mits de deeltjesgrootte van dat ruwvoer voldoende wordt verkleind.

Dat melden onderzoekers van het Miner Institute in Chazy (NY) in een artikel in Hoards Dairymen.

In de Verenigde Staten wordt in de voeding steeds vaker gekeken naar de structuurwaarde van voer op basis van het percentage onverteerde NDF na 240 uur, naast de fysieke structuur die vastgesteld wordt met een schudbox. Bij het ouder worden van de plant (in de aar schieten of zijn) neemt de NDF240 toe. De schudbox is daarbij gericht op deeltjesgrootte.

2 rantsoenen met lage NDF240

De onderzoekers hebben gekeken naar 2 rantsoenen met een lage NDF240. Een daarvan ook met een lage waarde voor de schudbox (kort gesneden timothee-hooi) en een met een hoge waarde (lang gesneden hooi). Deze beide varianten, lang en kort gesneden hooi, zijn ook getest bij een hoge NDF240.

Melkproductie en drogestofopname

De melkproductie en drogestofopname was in alle rantsoenen gelijk, met uitzondering van de hoge NDF240 met lang gesneden hooi. Daar bleef de drogestofopname 2 tot 2,5 kilo achter en ook de melkproductie was gemiddeld 2,5 kilo lager dan in de overige 3 rantsoenen.