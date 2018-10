DMK houdt melkprijs oktober stabiel

Zuivelbedrijf DMK is eerste grote verwerker in Noordwest-Europa die prijs niet verder meer verhoogt.

DOC Kaas en moederbedrijf DMK houden de melkprijs voor oktober gelijk. Ze doen dat ondanks een minder positieve markt.

De prijsontwikkeling bij zowel de boter en room, bij de kaas als bij de melkpoeder staan onder druk, zo meldt DMK in de nieuwsbrief aan de leden.

Hogere grondstofwaarde

Wel is de grondstofwaarde van de melk gestegen ten opzichte van de vorige maand. De grondstofwaarde van de melk, zoals berekend door het Institut fúr Ernáhrungswirtschaft (IfE), ligt in oktober 1,5 cent hoger dan vorige maand (35,2 cent tegenover 33,7 cent). Opmerkelijk genoeg is dat meer dan de prestatieprijs die DMK zelf neerzet in Duitsland, namelijk 34,5 cent per kilo (bij 4% vet en 3,4% eiwit).

De maximale melkprijs bij 1,1 miljoen kilo blijft € 37,24

Melkprijs DOC Kaas

Bij DOC Kaas blijft de melkprijs staan op € 34,71 per 100 kilo (kale melkprijs exclusief btw, bij 800.000 kilo per jaar en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL. De maximale melkprijs bij 1,1 miljoen kilo blijft € 37,24 per 100 kilo melk (€ 34,99 + € 2,25). Gemiddeld tot en met oktober betaalt DOC Kaas een kale melkprijs van € 32,84 en een maximum van € 35,09.

Zuivelprijzen mondiaal

DMK is met de jongste melkprijs de eerste grote verwerker in Noordwest-Europa die geen verdere prijsverhogingen meer doorvoert. FrieslandCampina en Arla verhoogden hun melkprijzen voor oktober nog. DMK verwijst voor het besluit over haar stap niet alleen naar de prijsontwikkeling bij room, boter, kaas en melkpoeder op de Europese markt, maar ook naar de tendens die al langer zichtbaar is op de GDT-veiling van Fonterra en de zuivelprijzen mondiaal.

Vorig jaar hogere prijzen

De huidige prijsontwikkeling wijkt ook af ten opzichte van vorig jaar, zo meldt DMK. Toen lagen de gemiddelde prijzen voor de zuivelgrondstoffen hoger en was sprake van een soort eindejaarsrace. Daar is nu geen sprake van. Eerder bewegen de markten zich dus de andere kant op.