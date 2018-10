Cono verhoogt betaling september met € 2,22

Kaasmaker Cono verhoogt de melkprijs over maand september met € 2,22 naar € 37,56 per 100 kilo.

Dit is de kale melkprijs exclusief btw, zonder toeslagen en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL. De maximale melkprijs inclusief toeslagen komt uit op € 40,31 per 100 kilo.

Wintertoeslag

De fors hogere melkprijs komt grotendeels voor rekening van de wintertoeslag van € 3,25 per 100 kilo. Deze geldt van september tot en met november.

Cono en Nemelco/Vreugdenhil zijn de enige 2 nog resterende zuivelbedrijven die een wintermelktoeslag hanteren. Bij andere zuivelaars is deze toeslag afgeschaft of ‘slapend’ gemaakt.

Verlaging vet- en eiwitprijzen

Door een lichte verlaging van de vet- en eiwitprijzen gaat er per saldo € 1,03 van de verhoging door de wintermelktoeslag af bij Cono. De vetprijs wordt met 10 cent per kilo verlaagd naar € 3,15, de eiwitprijs met 17 cent per kilo naar € 6,95. Vandaar dat de nettoverhoging uitkomt op € 2,22.

Over de eerste 9 maanden van dit jaar betaalt Cono een gemiddelde melkprijs van € 35,07 per 100 kilo. Dat is exclusief toeslagen voor weidegang en Caring Dairy.