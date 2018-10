Cono: leveren niet-weidemelk kost 1 cent per kilo

Cono Kaasmakers voert een kostenregeling in voor leveranciers van niet-weidemelk.

Deze regeling gaat in per 1 januari 2019 en zal 1 cent per kilo melk bedragen.

De kostenregeling wordt ingevoerd omdat maar een zeer klein deel van de melkstroom bij Cono van koeien zonder weidegang komt. Dat leidt tot minder efficiënt melktransport en maakt de verwerking complex. Een deel van deze kosten wordt per 2019 bij de veehouder neergelegd.

Gat tussen opstallen of beweiden 3 cent

Cono kent een weidetoeslag van 2 cent per kilo melk. Daarmee wordt het gat tussen opstallen of beweiden netto 3 cent, ofwel bij een jaarleverantie van 1 miljoen kilo melk € 30.000. De Noord-Hollandse zuivelcoöperatie verwacht dat de regeling betekent dat veehouders minder snel de stap tot opstallen zullen maken en opstallers kan stimuleren tot weidegang.

Deelweidegangpremie

Voor opstallende veehouders die deelweidegang (gaan) voeren komt er een deelweidegangpremie van 0,5 cent per kilo melk. Deels weiden kan zo de opstap vormen naar volledige weidegang.