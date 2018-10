CTGB laat 2 nieuwe ontsmettingsmiddelen toe

Het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) heeft 2 nieuwe ontsmettingsmiddelen met natriumhypochloriet toegelaten.

De middelen bevatten actief chloor en zijn bedoeld voor het bestrijden van bacteriën en gisten in melkmachines. Van een derde middel met dezelfde toepassing werd het gebruiksvoorschrift door het college aangepast.

Ikanos voor maisteelt

Ook heeft het college het onkruidbestrijdingsmiddel Ikanos (met de werkzame stof nicosulfuron) toegelaten voor behandeling na de opkomst in de maisteelt. Het is een selectief herbicide uit de groep der sulfonylureumverbindingen. Het wordt gebruikt voor de controle van jaarlijkse grasgewassen.

Biocidenwetgeving

Actief chloor, zoals in de eerstgenoemde biociden, is het werkzame bestanddeel van schoonmaakmiddelen zoals verschillende bleekmiddelen die voor huishoudelijk gebruik verkrijgbaar zijn. Omdat de toegelaten middelen met actief chloor gebruikt wordt als ontsmettingsmiddel, is de biocidenwetgeving van toepassing. Dat betekent dat er voor het voorgeschreven gebruik (bijvoorbeeld in apparatuur voor melkwinning) gekeken is of het middel veilig gebruikt kan worden.

De middelen zijn toegelaten onder Nederlands (overgangs)recht. Dat kan nog tot 1 januari aanstaande. Daarna moeten dergelijke middelen beoordeeld worden onder de Europese biocidenrichtlijn.

Speeddates met veehouders

Het Ctgb wil graag weten hoe veehouders omgaan met biociden, waar zij tegenaan lopen en wat zij vinden van de gebruiksvoorschriften. Daarvoor zijn er op 21 en 22 november ‘speeddates’ met medewerkers van het Ctgb. Geïnteresseerden kunnen zich bij het CTGB aanmelden.