CBb: bij fosfaatwetgeving tellen ook financiën mee

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) mag de negatieve financiële gevolgen die veehouders ondervinden door de invoering van de fosfaatwetgeving niet negeren.

De negatieve financiële gevolgen kunnen niet buiten beschouwing worden gelaten, vindt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) in een woensdag 17 oktober gepubliceerde uitspraak. Het ministerie heeft als standpunt dat de veehouder meer moet kunnen aantonen dan alleen financiële schade om als knelgeval te worden beoordeeld. Financiële schade ziet LNV toch vooral als ondernemersrisico. Het CBb haalt een streep door dat LNV-standpunt: “De overheid moet alsnog een afweging in individuele gevallen maken en daarbij alle omstandigheden betrekken.”

Boeren hoeven nu niet eerst failliet te gaan voordat het ministerie ze als een knelgeval beschouwt

Joost de Rooij, advocaat van Linssen Advocaten in Tilburg, is opgetogen over de uitspraak. “Boeren hoeven nu niet eerst failliet te gaan voordat LNV ze als een knelgeval gaat beschouwen, dat is pure winst. Het CBb stelt in deze uitspraak dat door de invoering van een dergelijk maatregel als de fosfaatwetgeving er wel degelijk een bijzonder zware financiële last op een bedrijf kan komen te liggen, die zeker meegewogen moet worden.”

Interpretatie fosfaatwetgeving niet helder

Peter Goumans, advocaat bij Hekkelman in Nijmegen, is minder te spreken over de uitspraak. “Ik had verwacht dat het CBb ons meer handvatten zou geven voor de interpretatie van de fosfaatwetgeving. Die kaders worden echter niet gegeven. Ieder individueel geval moet gewogen worden.”

Het doel om met de behandeling van 8 representatieve zaken duidelijkheid te krijgen voor de hele sector, lijkt met deze uitspraak niet gerealiseerd te worden. “Zoals het er nu uitziet moeten vele processen worden gevoerd”, vreest Goumans. “Het gaat om zo’n 3.000 zaken. Dat gaat veel tijd kosten en zorgt voor langdurige onzekerheid bij veehouders.”

8 veehouders kunnen hun situatie nader toelichten

Wat deze uitspraak gaat betekenen voor veehouders die meer dieren hebben aangehouden dan waarvoor ze fosfaatrechten hebben, is onduidelijk. Eerst moet het CBb-oordeel worden afgewacht. “Theoretisch zijn die boeren in overtreding”, aldus Joost de Rooij, “maar ik verwacht niet dat RVO.nl nu massaal gaat beboeten. Dat zou bizar zijn na wat er tot nu toe op tafel ligt.

Volgens het CBb leidt deze uitspraak ertoe dat de 8 veehouders in deze procedure de kans krijgen hun individuele situatie nader toe te lichten. Daarop kan het ministerie dan weer reageren. Vervolgens worden de verschillende gevallen op 21 november in een zitting van het CBb nader behandeld.