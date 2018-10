CBb: alle melkvee peildatum telt voor fosfaatrechten

Alle melkvee dat op de peildatum van 2 juli 2015 op enig moment aanwezig was op een veehouderij telt mee voor de fosfaatrechten.

Tot die conclusie komt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in een uitspraak. Er is al tijden veel discussie over de manier waarop het Ministerie van Landbouw (LNV) de zinssnede ‘melkvee dat op 2 juli 2015 op het bedrijf is gehouden’ uit artikel 23, derde lid, van de Meststoffenwet (Msw) uitlegt.

Dubbeltelling voorkomen

LNV stelt zich tot nu toe op het standpunt dat op 2 juli 2015 aangevoerde dieren wel meetellen, maar op die datum afgevoerde dieren niet. Het argument van LNV is dat deze werkwijze dubbeltelling moet voorkomen.

In een zaak die 2 veehouders hebben aangespannen tegen LNV over hen toegekende fosfaatrechten geeft het CBb nu een duidelijk oordeel over die uitleg door LNV van artikel 23 Msw. De betreffende veehouders hadden op de peildatum 2 runderen afgevoerd en voor die dieren geen fosfaatrechten toegekend gekregen.

Aangevoerd en afgevoerd vee telt mee

Het CBb haalt de redenering van LNV in deze uitspraak onderuit. Er is volgens het CBb geen enkel aanknopingspunt in de Meststoffenwet die de uitleg dat afgevoerd melkvee op 2 juli 2015 niet meetelt voor de fosfaatrechten, toestaat. Nu de interpretatie van de wet door LNV bovendien nadelig is voor de betreffende veehouders moet de wettekst uitgelegd worden als ‘melkvee dat op enig moment op 2 juli 2015 op het bedrijf is gehouden’, stelt het CBb. Dus zowel aangevoerd als afgevoerd vee op de peildatum moet meetellen.

De consequentie van deze uitspraak is dat dieren die op de peildatum van het ene naar het andere bedrijf zijn vervoerd op beide bedrijven meegeteld moeten worden voor de fosfaatrechten.