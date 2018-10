Boterprijs stabiliseert, melkpoeders duurder

De officiële Nederlandse boterprijs stabiliseert op € 430 per 100 kilo. Na 8 prijsdalingen op een rij maakt de notering van ZuivelNL nu een pas op de plaats. Volle- en mageremelkpoeder gaan in prijs omhoog.

Begin september stond de boterprijs van ZuivelNL nog op € 555 per 100 kilo. In iets minder dan 2 maanden tijd heeft de notering dus € 125 ingeleverd. De verwachting is dat de prijs richting het einde van het jaar weinig gaat bewegen.

Voor vollemelkpoeder hanteert ZuivelNL nu € 264 per 100 kilo. Dat is € 6 meer dan een week geleden. Mageremelkpoeder voor consumptie ging met € 4 omhoog naar € 159 per 100 kilo, terwijl mageremelkpoeder voor veevoer met € 2 klom naar € 132 per 100 kilo.

Prijs weipoeder daalt

Weipoeder is deze week de vreemde eend in de bijt qua prijsontwikkeling. De notering voor dit product zakt met € 1 naar € 72 per 100 kilo.