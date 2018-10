Boterprijs laat plusje zien op zuivelveiling GDT

Boter noteerde weer eens een plus op de Global Dairy Trade-veiling van zuivelbedrijf Fonterra van dinsdag 16 oktober. De prijs lag 2,4% hoger op $ 4.114 per ton.

Het is voor het eerst sinds begin juni dat de boterprijs op de GDT-veiling een plus laat optekenen. In de afgelopen maanden is de prijs afgegleden van bijna $ 5.800 per ton tot de $ 4.114 per ton van de meest recente veiling.

De prijsindex (een gemiddelde van alle prijzen) van de GDT-veiling kwam dinsdag uit op $ 896 per ton. Daarmee blijft de index onder de grens van $ 900 per ton. De prijs van het meest verhandelde product, vollemelkpoeder, ging met 0,9% naar beneden. Daarmee kwam de prijs uit op $ 2.729 per ton. Cheddar zakte het hardst in prijs: de notering zakte met 1,8% naar $ 3.404 per ton.

Verder zat maar weinig beweging in de zuivelprijzen op de GDT-veiling van Fonterra. De index sloot dan ook 0,3% lager dan bij de vorige veiling.